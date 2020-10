Motociclista umbro resta ferito in Toscana

11 ottobre 2020 a

Un motociclista 43enne residente a Città della Pieve è rimasto ferito nella tarda mattinata di sabato 10 ottobre in un incidente avvenuto in Toscana, nel crossodromo di Pietraia a Cortona. Stando alla ricostruzione dell'incidente l’uomo è caduto a terra dopo essere stato sbalzato dalla moto. Subito soccorso - sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 - è stato poi trasferito con l’elicottero Pegaso al policlinico delle Scotte di Siena. L'uomo è molto conosciuto nel centro pievese, dove si è diffusa subito la notizia. In molti hanno raggiunto il nosocomio senese per sincerarsi delle sue condizioni.

