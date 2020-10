Coronavirus in Umbria, c'è un nuovo decesso: è la vittima numero 88

10 ottobre 2020 a

In Umbria si registra una nuova vittima del Coronavirus: si tratta del decesso numero 88 dall'inizio della pandemia. SI tratta di un'anziana di 92 anni di Nocera Umbra. La donna, positiva al Covid, era ricoverata dal 2 ottobre in gravi condizioni all'ospedale di Terni. La morte arriva nel giorno in cui c'è un altro dato preoccupante: per il secondo giorno di fila i nuovi positivi superano il numero 100. Oggi sono 132 e ieri erano 151. I nuovi casi sono emerse dall'analisi di 2.171 tamponi. Anche il numero delle persone in isolamento è in crescita : da 3.054 a 3.208 in sole 24 ore. Sono invece 22 le persone guarite ufficialmente che sono potute uscire dall'isolamento. I numeri molto alti di questi giorni preoccupano non poco la sanità umbra che va quindi incontro a un'ennesima riorganizzazione.

