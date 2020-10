Coronavirus in Umbria, 132 nuovi positivi e un nuovo decesso

10 ottobre 2020 a

Resta alto anche oggi, 10 ottobre, il dato dei nuovi positivi in Umbria. Dopo la cifra record di venerdì 9 ottobre, quando nel cuore verde si sono contati 151 nuovi casi, che in un solo giorno non si erano mai avuto neanche a marzo - aprile, oggi il conto si ferma a 132. Un a cifra quindi che conferma il trend nettamente in salita che fa dormire sonni poco tranquilli ai responsabili della sanità umbra. Accanto ai nuovi positivi si registrano 22 guariti, il che "contiene" il dato definitivo a 1115 attualmente contagiati in tutta l'Umbria. Rispetto al giorno prima, non sono saliti troppo i ricoverati: si registra un solo nuovo degente. Sono quindi 64 i ricoverati per Covid in Umbria, di cui 8 in terapia intensiva. Cifra che resta stabile. Purtroppo va registrato un altro decesso: con questa la pandemia ha causato la morte di 88 persone.

