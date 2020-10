Amelia, ragazza di 18 anni trovata morta in casa. La Procura apre un'inchiesta

10 ottobre 2020 a

Una ragazza di 18 anni è stata trovata senza vita, durante la mattinata di sabato 10 ottobre, ad Amelia, all’interno della sua abitazione in via delle Rimembranze. Inutili i soccorsi per la giovane da parte degli operatori del 118, arrivati sul posto dopo l’allarme dato dai familiari. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Amelia, guidati dal capitano Raffaele Maurizi. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Terni, Camilla Coraggio. Al momento tutte le ipotesi vengono esaminate con la massima attenzione in attesa dell’esame autoptico. I carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo all'interno dell'abitazione della ragazza amerina. E sono già stati sentiti dagli inquirenti alcuni testimoni. La ragazza aveva festeggiato il suo 18esimo compleanno nella serata di venerdì 9 ottobre.

