Università stranieri Perugia, petizione per chiedere dimissioni dirigenza dopo scandalo Suarez

Raccolta firme online voluta da un gruppo di studenti, laureati e dottorandi dell'ateneo

10 ottobre 2020 a

Pezione online su change.org per chiedere l'azzeramento della dirigenza dell'Università per stranieri di Perugia coinvolta nello scandalo Suarez. A proporla un gruppo di studenti, laureati e dottorandi preoccupati del futuro dell'ateneo. "La cosiddetta vicenda Suarez e le intercettazioni telefoniche ad essa correlate - scrivono - lasciano emergere questioni di stampo giudiziario ed etico che, come principali portatori di interesse di questa istituzione, non possiamo ignorare. Che valore ha o avrà da oggi in poi un titolo di studio ottenuto all'Università per stranieri di Perugia?". A ciò, evidenziano, si aggiungono le preoccupazioni degli studenti attualmente iscritti, "obbligati a fruire di servizi dimezzati e di una didattica carente e confusa a causa della cattiva gestione della situazione Covid". Da qui la richiesta di "un passo indietro" della dirigenza tutta dell'ateneo che permetta un agevole ricambio. La petizione sabato mattina aveva raggiunto già le 105 firme.

