Terni, ladri positivi al Covid vanno a rubare invece di stare in quarantena

Erano positivi al Covid i due sudamericani che, giovedì 8 ottobre, sono stati sorpresi a rubare all’interno di un grande magazzino di Terni, in via Mazzini. I due, un uomo e una donna, avrebbero dovuto stare in quarantena e invece si erano allontanati dalle proprie abitazioni per fare shopping, ma senza pagare. In tutto ha rubato capi d’abbigliamento e altri oggetti per un valore di 300 euro. Entrambi sono stati trattenuti in caserma e denunciati mentre alcuni clienti e il personale dell’attività commerciale sono stati messi in isolamento precauzionale, essendo stati a contatto con i due extracomunitari. Tutta la merce rubata è stata restituita dai carabinieri ai legittimi proprietari.

