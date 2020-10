Perugia, violentata dal marito - padrone: uomo a processo

Francesca Marruco 10 ottobre 2020 a

Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Sette lunghi anni d’inferno che lei si era decisa a denunciare solo tre anni fa. Adesso per il marito, un 53enne di Perugia, è arrivato il rinvio a giudizio. Lo ha disposto il gup, Angela Avila, accogliendo la richiesta della Procura e dall’avvocato di parte civile, Paola Pasinato, che ha sempre assistito la vittima.

Secondo quanto ricostruito nel capo di imputazione, l’uomo - difeso dall’avvocato Franco Libori - la offendeva e minacciava anche durante la gravidanza, umiliandola parlando del suo aspetto fisico. “Se sapevo che diventavi così non ti avrei mai guardata, sei una balena, sei grassa”.

L’accusa del pm è chiara: l’uomo ha “maltrattato la compagna e convivente mediante condotto reiterate di violenza, minaccia e ingiuria, atti di disprezzo e umiliazione anche in gravidanza idonei a infliggere continue sofferenze fisiche e morali e imporre alla donna un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, per averla anche costretta con la violenza, ad avere rapporti sessuali”. Una volta, nel 2017, “l’ha costretta a un rapporto completo senza il suo consenso, buttandosi addosso alla donna e mettendole una mano sotto il mento al fine di averne la totale sottomissione”.

Il marito, la offendeva dicendole che “era una stupida e non sapeva fare niente per il solo fatto che lei non sapesse cucinare secondo i suoi gusti o non si rendesse disponibile alle sue continue e ossessive richieste di rapporti sessuali”. E quando la donna non si piegava al suo volere, lui “non esitava a colpirla con calci sul sedere o a tirarle i capelli”.

Secondo l’accusa poi, il 53enne aveva anche assunto “un atteggiamento di costante e ossessivo controllo sulla vita della moglie della quale controllava frequentazioni, spostamenti e contatti sociali, spinto da un irrefrenabile sentimento di gelosia e possesso”.

Bersaglio dei suoi maltrattamenti, secondo quanto contenuto nel capo di imputazione, erano anche le figlie che la donna aveva avuto da una precedente relazione: “Ti avverto che se non fai quello che ti dico, ci saranno conseguenze per te e per le tue figlie”, diceva alla moglie. E alla ragazza invece aveva detto che se fosse successo qualcosa avrebbe pensato prima a lei e poi alla madre.

Per tutte queste condotte adesso l’uomo andrà a processo. Prima udienza ottobre 2021.

