Emergenza Covid, contagio in palestra a Passignano: sindaco sospende tutte le attività sportive

Un contagio si è verificato in una palestra a Passignano sul Trasimeno. L’attività, fa sapere il sindaco, Sandro Pasquali, è stata sospesa, per sanificazioni, da parte degli stessi titolari. Il sindaco ha bloccato le attività sportive e di svago. “E' necessario che rallentiamo qualche ora”, spiega, “per dare modo di proseguire la vita regolare, per questo abbiamo sospeso le iniziative pubbliche, gli eventi di natura sportiva, gli allenamenti dei ragazzi che praticano sport di gruppo, tutto in pieno accordo con le società, che ringrazio per la loro responsabilità”. Nuovi casi segnalati a Narni, con una classe della scuola Umberto I in isolamento. Incremento importante anche a Gubbio, con tre classi isolate in tre diverse scuole (Cassata, Mocaiana e Montessori). Ma il fulcro dei contagi, fra scuole e famiglie, resta Perugia. I servizi epidemiologici della Usl 1, al lavoro 24 ore su 24, non riescono a far fronte a tutte le indagini da fare. Per questo l’azienda sanitaria sta predisponendo un rafforzamento del reparto.

