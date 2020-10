Emergenza Coronavirus in Umbria, due medici di base contagiati: test Covid anche sui pazienti

Alessandro Antonini 10 ottobre 2020 a

L'ermergenza Coronavirus in Umbria torna a coinvolgere anche chi combatte il Covid in prima linea. In un centro medico associato di Corciano sono risultati positivi due dottori. Anche in questo caso, come da protocollo, sono scattati gli isolamenti domiciliari e i tamponi per i contatti stretti. Nonché per i pazienti. I due medici di medicina generale sono stati subito sostituiti - fa sapere il centro medico associato al Corriere dell'Umbria - e l’attività prosegue senza intoppi. Nei prossimi giorni i medici di base potrebbero essere coinvolti - stando a quanto trapela dal ministero della Salute - per le indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti.

