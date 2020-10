Emergenza Covid in Umbria, contagiato anche un pubblico ministero. Procura chiusa per sanificazioni

Alessandro Antonini 10 ottobre 2020 a

Emergenza Covid in Umbria, contagiato anche un pubblico ministero di Perugia. Venerdì 9 ottobre, a mezzogiorno, è stata chiusa la Procura, dopo la notizia della positività di un magistrato che in settimana ha lavorato negli uffici della sede in via Fiorenzo di Lorenzo. Nel pomeriggio sono state effettuate le sanificazioni del caso. Oggi, sabato 10 ottobre, è prevista la riapertura. Saranno effettuati i tamponi a tutti quelli che sono stati in contatto con la toga, dai colleghi agli indagati (o persone informate sui fatti) sentiti in eventuali interrogatori. Nei giorni precedenti sono state effettuate verifiche sanitarie nella sezione fallimentare e sanificazione precauzionale al tribunale dei minori.

