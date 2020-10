Emergenza Covid a Perugia, festa tra studenti spagnoli con contagio: già 27 positivi in isolamento

Alessandro Antonini 10 ottobre 2020 a

a

a

Una festa studentesca in via Alessi, a Perugia, il 1 ottobre. Un caso di contagio che si estende a 27 soggetti. E’ il cluster che sta interessando la comunità spagnola presente a Perugia. Un focolaio isolato nei giorni scorsi dal servizio epidemiologico dell’Usl 1. Ma le verifiche vanno avanti, anche ieri sono stati effettuati altri tamponi. Una studentessa Erasmus positiva avrebbe dato il via alle ricerche dei contatti. Con i contagi scovati nel giro di una settimana. Tutti sono in isolamento negli appartamenti dove sono ospitati, a Perugia. In quarantena preventiva oltre 70. La notizia è confermata dalla Usl e anche dal consolato di Spagna a Perugia, nella persona di Jacopo Aldighieri Caucci Von Saucken, console onorario: “Sono i contatto con gli studenti risultati positivi e al momento in isolamento. Il consolato è a disposizione dei ragazzi, delle famiglie e delle istituzioni per le necessità del caso”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.