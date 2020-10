Terni, Thyssenkrupp sceglie JP Morgan per seguire la vendita delle acciaierie

09 ottobre 2020 a

ThyssenKrupp ha scelto la banca di affari JP Morgan per seguire la procedura di vendita dell’Ast. Sei al momento i gruppi in lizza per l’acquisizione del polo siderurgico di Terni. Intanto venerdì 9 ottobre sindacati e azienda si sono confrontati con la presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei. "Ritengo necessario che - ha affermato l'onorevole Raffaele Nevi - la vicenda dell'Ast Terni sia affrontata quanto prima al ministero dello Sviluppo Economico. Spero che il Governo convochi il tavolo con le parti istituzionali e sociali interessate, alla presenza della proprietà di Thyssenkrupp. La situazione attuale infatti, vista anche la scadenza dell'accordo ponte sottoscritto al Mise e l'annunciata vendita da parte della multinazionale tedesca, impone che sia fatta chiarezza su questo importante sito sidurergico strategico, non solo per questo territorio, ma per il Paese intero. Giova ricordare - conclude l'esponente di Forza Italia - che soltanto Terni vede la presenza di uno stabilimento di inox italiano".

