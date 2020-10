Camion fuori strada a Cannaiola di Trevi: arriva l'autogru

09 ottobre 2020 a

a

a

Un camion è finito fuori strada, finendo per ribaltarsi, a Cannaiola, frazione di Trevi, poco distante dal confine del Comune di Montefalco. Per recuperare il mezzo dopo l'incidente che, fortunatamente, non ha coinvolto altri mezzi o provocato feriti, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, che hanno dovuto richiedere l'intervento dei colleghi del comando di Terni, che dispongono di un'autogru per riportare il veicolo su strada e consentire la ripresa della circolazione in sicurezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.