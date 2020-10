Umbria, va a prendere la figlia a scuola e le rubano la borsa lasciata in auto

09 ottobre 2020 a

a

a

Furto ai danni di una mamma all'esterno dell'asilo Marcella Monini in via Martiri della Libertà, a Umbertide. Scesa dall'auto per andare a riprendere la figlia, una volta tornata la donna ha trovato il vetro della macchina in frantumi e la propria borsa sparita. L'aveva lasciata inavvertitamente in auto, come era solita fare ma questa volta evidentemente c'era qualcuno che la stava seguendo. In pieno giorno il ladro ha messo a segno il colpo. Oltre ai pochi contanti, il ladro si è impossessato dei documenti della donna che si è vista costretta a sporgere subito denuncia e iniziare l'iter per avere i duplicati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.