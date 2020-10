Sanitopoli, stralciata per un difetto di notifica la posizione di Catiuscia Marini

Fra. Mar. 09 ottobre 2020 a

La prima udienza celebrata al centro Congressi del Capitini di Perugia si è risolta in meno di due ore e un calendario fitto di date per il prosieguo del processo ai vecchi vertici di Regione e Sanità umbre coinvolte nella maxi inchiesta sui concorsi truccati all'ospedale di Perugia. L'udienza, presieduta dal giudice Angela Avila è servita per annunciare le costituzioni di parte civile, sei in tutto, e per la decisione di stralciare la posizione della ex governatrice Catiuscia Marini per una questione esclusivamente tecnica. Non essendo andata a buon fine la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini perché la ex presidente ha modificato il suo domicilio, il giudice ha rimesso gli atti ai pm, che dovranno notificarlo nuovamente. Al momento quindi procederebbe su un binario parallelo. Ma non è affatto escluso che in futuro i procedimenti vengano poi riuniti. Nessuno degli imputati si è presentato per l'udienza a scuola. Per legali e pubblici ministeri invece è stato creato un apposito passaggio separato da quello degli alunni, con tanto di segnali stradali fatti appositamente realizzare dalla Provincia. Dopo le richieste di costituzione di parte civile, le difese hanno chiesto di poter esaminare gli atti e l'udienza è stata dunque rinviata a sabato 16 ottobre.

