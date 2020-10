Terni, sequestrati migliaia di orologi e altri prodotti di marca taroccati

09 ottobre 2020 a

a

a

A Terni, venerdì 9 ottobre, i militari della guardia di finanza hanno concentrato la propria attenzione sul settore del commercio abusivo, della contraffazione dei prodotti, sottoponendo a sequestro circa 12 mila articoli ritenuti non conformi ai fini della sicurezza per i consumatori. Tra i prodotti sotto sequestro anche alcuni orologi con marchi contraffatti del tipo Rolex e Chronotech, così come articoli di bigiotteria con la griffe Cartier. A conclusione dell’operazione è stato denunciato un venditore ambulante ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e contraffazione dei marchi mentre gli altri titolari delle attività commerciali, controllate a Terni, sono stati segnalati alla competente Camera di commercio per le violazioni del codice del consumo e dalle relative direttive comunitarie, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.