Covid in Umbria, la situazione nelle scuole: sono 33 le classi in isolamento. A casa in 848 tra studenti e insegnanti

Alessandro Antonini 09 ottobre 2020 a

a

a

La seconda ondata di Covid 19 in Umbria è nata con i casi di rientro dalle ferie a partire dal mese di agosto. E' quanto spiegato dal commissario anti Covid, Antonio Onnis, che ha fatto il punto sulla diffusione del virus in regione. Ma anche la riapertura delle scuole, avvenuta il 14 settembre, ha inciso in modo importante sulla ripresa dei contagi da Coronavirus.

Covid, 151 nuovi contagi in sole 24 ore. Il commissario Onnis: "Un dato allarmante"

Al momento in Umbria sono in isolamento 33 classi con 848 soggetti tra gli alunni e gli insegnanti. Sono diciotto, invece, le classi che hanno terminato l'isolamento: oltre 400 fra studenti e docenti sono rientrati a scuola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.