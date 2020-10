Covid in Umbria, notevole aumento contagi: 151 in 24 ore. Il commissario Onnis: "Dato che ci allarma in modo particolare"

Alessandro Antonini 09 ottobre 2020 a

Emergenza Covid: notevole incremento dei casi positivi in Umbria, ufficializzati nella giornata del 9 ottobre 2020 dalla Regione. Sono 151 i contagiati in sole 24 ore su 2.645 tamponi. Nemmeno il commissario anti Covid, Antonio Onnis, si aspettava un'ondata del genere: "E' un dato che ci allarma in modo particolare", dichiara. Onnis ha rilevato tra l'aumento importante dei ricoveri nei reparti di malattie infettive e di Pneumologia. L'età media, che questa estate era intorno ai 25 anni, è salita a 39. Occorre alzare notevolmente l'attenzione e seguire in maniera scrupolosa le restrizioni per ridurre il rischio contagio: utilizzo della mascherina, distanza sociale, frequente pulizia delle mani.

