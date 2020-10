Quintana, nuovo cavaliere anche per il Rione Morlupo: arriva Alessandro Candelori

09 ottobre 2020 a

a

a

A Foligno un altro rione chiude la partita cavaliere. E' il Morlupo che dal suo profilo ufficiale Facebook annuncia il nuovo Baldo. Sarà Alessandro Candelori a difendere i colori del rione nella prossima sfida al Campo de li Giochi. "Siamo lieti di annunciare - si legge nel post - che in seguito alla riunione di consiglio, Alessandro Candelori è il nuovo Baldo del Rione Morlupo. Nato a Sangemini, Alessandro è un cavaliere giovane ma già esperto che rapisce con la sua serietà e professionalità. Che la nostra storia insieme abbia inizio!". Per Candelori si tratta del terzo rione in altrettante stagioni. Ha iniziato con il rione Giotti, ha poi corso con il Contrastanga ed ora approda al Morlupo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.