Droga, il Serd di Orvieto resta chiuso. Via libera al trasloco a Bardano

L'Azienda Usl Umbria 2 fa sapere che, in occasione del trasferimento del Serd di Orvieto in via dei Vasari, il servizio per il recupero delle dipendenze chiuderà al pubblico venerdì 9 ottobre alle ore 10 nella sede di via Cardinal Cerretti e riaprirà martedì 13 ottobre alle ore 8 e 10 in quella provvisoria a Bardano. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di trasloco e messa in opera nella nuova sede. Per eventuali urgenze si potrà chiamare il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Stella al numero 0763-3071 che provvederà a mettersi in contatto con il personale sanitario del Serd di Orvieto.

