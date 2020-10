Covid, caos tamponi al drive-in di Perugia. La postazione sarà trasferita

Più di 400 i test rapidi effettuati in una sola giornata nel distretto di piazzale Europa. Traffico in tilt

La nuova impennata di contagi è collegata anche al maggior numero di tamponi eseguiti. Più di 400 quelli effettuati giovedì nella postazione drive-through di piazzale Europa, a Perugia, provocando un incredibile caos. Sono dovute intervenire due pattuglie della polizia locale per porre fine ai problemi di viabilità che si erano venuti a creare nella zona di via dei Filosofi. “Sono in coda con mia figlia da quasi un’ora - ha raccontato un papà esasperato - una maestra della scuola di Pontevalleceppi è risultata positiva per cui tutti i bambini sono stati chiamati al test. E io sono costretto a perdere una giornata di lavoro”. Disagi di cui la Usl Umbria 1 è ben consapevole tanto che è stato deciso di accelerare le procedure di trasferimento della postazione. La nuova location che, oltre ad una collocazione logistica strategica, dovrà garantire la massima sicurezza per gli operatori e gli utenti e la possibilità di allestire in tempi rapidi una postazione fissa protetta, una procedura per la rete di trasporto dei campioni e il collegamento con le tecnologie informatiche necessarie.

