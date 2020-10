Terni-Rieti in 20 minuti entro la fine dell'anno. Il viceministro visita il cantiere

08 ottobre 2020 a

Venti minuti per coprire la distanza tra Terni e Rieti. Si accorciano ancora di più i tempi con il completamento dell’ultimo tratto di superstrada, lungo tre chilometri, annunciato “entro la fine dell’anno”. Anzi, c’è anche una data che il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri ha ripetuto spesso giovedì 8 ottobre durante il sopralluogo al cantiere della ditta Ircop: “Il 22 dicembre potrebbe andare bene, me lo segno in agenda”. E potrebbe essere dunque quello il giorno del taglio del nastro del viadotto che segna il termine dei lavori per la direttrice Terni-Rieti. Cancelleri ha preso parte al sopralluogo organizzato insieme ai tecnici dell’azienda e dell’Anas, tra cui Raffaele Celia, responsabile del coordinamento territoriale Toscana, Marche e Umbria, insieme al consigliere regionale del Movimento Cinque stelle, Thomas De Luca.

