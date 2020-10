Il centrosinistra si ricompatta intorno al sindaco Bacchetta

09 ottobre 2020 a

a

a

Il centrosinistra di Città di Castello ritrova l’unità intorno al sindaco Luciano Bacchetta e comincia a lavorare anche in vista delle amministrative di primavera. Fibrillazioni archiviate e avanti insieme nel rush finale della legislatura. E' linea emersa dopo l’incontro tra le delegazioni di Pd, Psi e La Sinistra per Castello, composte dai segretari politici Marco Mearelli (Psi), Mauro Mariangeli Pd e da Paolo Capacci e Mauro Alcherigi (La Sinistra per Castello); presenti pure i capigruppo consiliari Vittorio Morani, Mirco Pescari e Giovanni Procelli. “Avanti tutta, con maggiore unità e nel rispetto dei ruoli per portare a termine l’attuale consiliatura e, soprattutto, i progetti previsti dal programma messo in campo dal sindaco Luciano Bacchetta nel 2016, premiato con convinzione dagli elettori”, si legge in una nota.

