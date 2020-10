Pediatri italiani: vaccino gratis a bambini solo in 8 regioni. Tra cui l'Umbria

08 ottobre 2020 a

La società italiana di pediatria (Sip) lancia l’allarme: solo 8 regioni italiane hanno predisposto i vaccini gratis per i bambini dai sei mesi ai sei anni. Sono - con modalità dissimili - Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto.

Il Veneto - si legge nell’ultimo numero della pubblicazione ufficiale pediatria - offrirà la vaccinazione indipendentemente dall’appartenenza a categoria di rischio fino a sei anni, mentre da sette e 16 garantirà vaccini gratis solo per persone a rischio. Stesso criterio per l’ Umbria, dove attualmente viene vaccinato l’1% dei bambini tra i sei mesi e i 14 anni. Offerta gratuita e attiva anche in Lazio, Liguria, Campania e Abruzzo, dove si stanno decidendo le modalità di somministrazione, mentre in Puglia il vaccino sarà gratis compatibilmente con la disponibilità una volta assicurato alle categorie a rischio.

