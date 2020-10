Covid, muore don Giorgio Colajacomo, è stato direttore dell'istituto salesiano Don Bosco di Perugia

08 ottobre 2020 a

E' morto don Giorgio Colajacomo. Era stato ricoverato alcuni giorni fa all'ospedale San Paolo di Savona, dopo essere stato contagiato da Coronavirus. Non ce l'ha fatta. Don Giorgio era stato direttore dell'istituto salesiano Don Bosco di Perugia dal 2014 fino all'agosto di quest'anno. Profondo cordoglio nella Chiesa perugina. Il cardinale Gualterio Bassetti in una nota ha spiegato che "è uno dei tanti figli della nostra Chiesa, che, nell’adempimento del ministero sacerdotale, è stato portato via da questo virus. Il Signore accolga il caro don Giorgio nella sua pace e gli doni la ricompensa dei servi buoni e fedeli".

Il sacerdote era nato a Genova il 31 luglio del 1940 ed era stato ordinato il 5 marzo 1966. Da un mese era alla guida dell'istituto salesiano di Alassio. I funerali saranno celebrati nella chiesa Madonna degli Angeli di Alassio sabato 10 ottobre, alle ore 15. La comunità salesiana a Perugia si raccoglierà in preghiera domani, venerdì 9 ottobre. Sarà recitato il rosario alle ore 19 nella sede dell'istituto Don Bosco. Profondo cordoglio è stato espresso da don Giovanni Molinari, attuale direttore dell'istituto.

