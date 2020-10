A Foligno 7.320 multe tra divieto di sosta e ztl nei primi otto mesi del 2020

09 ottobre 2020 a

Accessi non autorizzati alla ztl ztl e auto in divieto di sosta : sono queste le due tipologie di infrazioni più diffuse a Foligno , per cui sono state fatte 7.320 multe . Un dato che si riferisce ai primi otto mesi dell'anno, dal 1 ° gennaio al 31 agosto 2020. Nello specifico, le sanzioni sono state 3.836 per gli accessi abusivi in ​​zone a traffic limited e 3.484 quelle dovute ai mezzi parcheggiati in divieto di sosta , che gli agenti del comandante Marco Baffa hanno provveduto a sanzionare. Ma le multe fatte dagli agenti di polizia locale, fino al 31 agosto, sono in tutto 7.915. Baffa hanno provveduto a sanzionare. Ma le multe fatte dagli agenti di polizia locale, fino al 31 agosto, sono in tutto 7.915.



