Umbria, trovato morto in casa dopo alcuni giorni

Da giorni non rispondeva e così nella tarda mattinata di giovedì 8 ottobre i vicini hanno chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, che dopo aver forzato la porta d’ingresso per entrare in casa hanno trovato un uomo di 84 anni privo di vita. Stroncato da un malore. E’ successo nella frazione di Palazzolo, nel comune di Fossato di Vico. L’uomo viveva solo ed era praticamente conosciuti da tutti, per questo non vedendolo si sono preoccupati e alla fine hanno deciso di dare l'allarme. Ma, come detto, non c'è stato nulla da fare. Un malore la causa della morte dell'anziano 84enne.

