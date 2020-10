Covid, un altro morto in Umbria. Perde la vita un anziano

La vittima aveva 92 anni. Residente nell'Assisano, era ricoverato da alcuni giorni a Città di Castello

Il Covid in Umbria fa un altro morto. A perdere la vita all'ospedale di Città di Castello è un uomo di 92 anni, residente nell'Assisano. Il paziente era ricoverato da alcuni giorni. Salgono così a 87 i decessi dall'inizio della pandemia. Il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a giovedì 8 ottobre fa registrare anche 84 nuovi positivi in sole 24 ore a fronte di 2.380 tamponi eseguiti. Un numero simile si era verificato solo a marzo, in piena emergenza sanitaria. Peggio era andata soltanto il 26 marzo con 92 nuovi casi. Continuano a crescere le persone ricoverate in ospedale, passate a 58 di cui otto in terapia intensiva.

