Covid Umbria, forte aumento dei contagi: 84 nelle ultime 24 ore. Otto in terapia intensiva

08 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus in Umbria, impennata di contagi. Sono 84 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato all'8 ottobre. L'ultima volta che si era verificato un numero tanto alto era il 19 marzo. Il record, in negativo, era stato invece il 26 marzo con 92 nuovi positivi in 24 ore. Si registra, purtroppo, anche un morto.

Salgono a 868 gli attualmente positivi, 58 le persone ricoverate negli ospedali del territorio di cui otto nelle terapie intensive. Sono invece 2.902 le persone in isolamento.

Il primario di Rianimazione dell'ospedale di Perugia, De Robertis, è convinto: "Dipende tutto dai nostri comportamenti. Altrimenti l'ondata di positivi e ricoveri sarà molto lunga".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.