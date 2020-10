Quintana, il cavaliere Massimo Gubbini torna al rione Spada. I rumors per Pugilli e Morlupo

Guglielmo Castellano 08 ottobre 2020 a

Quintana di Foligno: Massimo Gubbini è il nuovo Audace del Rione Spada. Quello di Gubbini è un ritorno. Il cavaliere folignate, infatti, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009, ha già vestito i panni del cavaliere nero; sfiorando la vittoria nella Giostra della Rivincita del 2007. Ma all’epoca Massimo Gubbini era un giovane fantino alla ricerca della sua maturità tecnica. Oggi torna allo Spada come professionista blasonato e plurivincitore, con delle prospettive, sperano gli spatari, sicuramente più incoraggianti di quelle di 13 anni fa. Restano ancora da riempire, passando ad altre contrade, le caselle dei Rioni Pugilli e Morlupo che ora sono alla ricerca di un nuovo cavaliere di Giostra. Dalle parti di via Mentana, sembrerebbe si stia facendo strada la possibilità di rigettare della mischia il folignate Michelangelo Fondi, mentre in quel di Piazza San Francesco forse ci si sta orientando verso fantini “forestieri”. Qualcuno, in tal senso, sembra fare il nome dell’ascolano Lorenzo Melosso. Restano da definire alcuni particolari contrattuali, invece, per dare concretezza ed ufficialità all’approdo di Pierluigi Chicchini (ex Pugilli) alla corte del Rione Contrastanga. Ma la questione appare del tutto risolvibile.





