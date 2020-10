Coronavirus a Gubbio, cinque nuovi casi: monitorati i possibili contatti collegati. I positivi salgono a 11

08 ottobre 2020 a

a

a

Cinque nuovi casi di Coronavirus a Gubbio. "Sulla base delle comunicazioni fornite dal Distretto Sanitario, informiamo che ai sei casi di positività delle ultime settimane, tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre se ne sono aggiunti altri cinque per un totale di undici - si legge in una nota del sindaco Filippo Mario Stirati -. Si tratta di quarantene domiciliari con lievi sintomi con il consueto monitoraggio di tutti i possibili contatti collegati e delle relative quarantene fiduciarie. Si ribadisce - è la conclusione del comunicato - la necessità di osservare scrupolosamente tutti gli accorgimenti previsti soprattutto in relazione all’uso della mascherina in tutte quelle situazioni in cui non si riesca a garantire l’opportuno distanziamento sociale".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.