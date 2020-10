Nuovo asfalto sulla E45, chiusi per oltre un mese due svincoli in direzione Roma

08 ottobre 2020 a

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione della E45 nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas a partire dal 2016. Da ieri, 7 ottobre, sono in corso gli interventi su un nuovo tratto della carreggiata sud tra Deruta e Casalina, tratto che si aggiunge agli altri tratti già risanati. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre gli svincoli di Deruta Sud e Casalina saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Il completamento di questa fase è previsto entro il 14 novembre.

