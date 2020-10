Vaccino anti influenza, in Umbria i medici hanno iniziato la somministrazione: come fare

08 ottobre 2020 a

In Umbria la vaccinazione antinfluenzale è già stata avviata e proseguirà secondo il programma stabilito: lo comunica l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, informando che il vaccino destinato agli over 65 è già stato distribuito ai medici di medicina generale che stanno già vaccinando i pazienti interessati. Per quanto riguarda il vaccino tetravalente utilizzabile dai 3 ai 64 anni, destinato alle categorie a rischio per patologie o condizioni di lavoro, sono state consegnate le dosi della prima tranche, la seconda tranche sarà distribuita non appena disponibile, presumibilmente entro dicembre. Del vaccino pediatrico (da 6 mesi a 3 anni) sono disponibili 6.000 dosi utili a coprire con i 2 richiami 3.000 mila bambini, dando priorità a quelli a rischio. I tempi di somministrazione presso gli studi medici sono gli stessi sia per i medici di medicina generale, sia per i pediatri di libera scelta che, in base ai vaccini disponibili, chiameranno gli assistiti.

