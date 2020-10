Umbria, furti nelle auto in sosta, denunciati due ladri seriali

Decisiva la segnalazione di una cittadina

08 ottobre 2020

a

a

Gli uomini della squadra volante del commissariato di Spoleto hanno bloccato due ladri mentre forzavano le autovetture in sosta nelle vie del centro abitato di Spoleto. La segnalazione è pervenuta da una cittadina che, avendo notato due giovani ragazzi che stavano forzando un’auto parcheggiata al margine della strada, subito aveva chiamato il 113. Immediato è stato l’intervento della volante che in breve ha individuato i due ladri, bloccandoli. Entrambi di nazionalità marocchina, avevano tentato di aprire diverse autovetture parcheggiate in strada. I due stranieri sono stati deferiti alla Procura di Spoleto per il reato di furto aggravato in concorso tra di loro.

