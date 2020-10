Coronavirus, in Umbria la metà dei positivi è asintomatica

08 ottobre 2020 a

Il trend non segna battute d’arresto. Anche ieri infatti sono stati registrati 65 nuovi positivi in Umbria. Non solo: ciò che più preoccupa sono i trasferimenti di pazienti in terapia intensiva: sono passati da 5 a 8 in meno di 24 ore. E sono aumentati anche i ricoveri: da 50 a 52. Anche se, diversamente da prima infatti, i tamponi sono molti di più, per cui l’intervento della sanità è più celere, una percentuale che sembra crescere ogni giorno un po’ di più, finisce in ospedale. A leggere i numeri ufficiali della Regione si vede che Perugia e Terni sono praticamente al limite con 22 degenti in malattie infettive e 4 in terapia intensiva. Anche a Città di Castello, i ricoveri sono arrivati a 7 e ieri, per la prima volta dopo mesi, un malato Covid è stato dirottato su Foligno.

Per cui, anche se oltre la metà degli attualmente positivi ha solo sintomi lievi, una certa percentuale dei malati necessita di cure che a casa non possono essere date. Il dato relativo ai sintomi è stato elaborato dalla direzione regionale sanitaria sui dati di martedì. Quando gli attualmente positivi erano 753, i positivi con sintomi lievi erano infatti 347. L’altra grossa fetta è invece riservata agli asintomatici: ben 320 sono senza alcun sintomo. Poi ci sono 18 clinicamente guariti e 43 con sintomi ritenuti gravi. Tra questi 123 sono minorenni e risultano positivi anche alcuni neonati. Tra i “gravi” c’è anche una bambina di appena un anno.

L’età media dei contagiati, che in estate era molto scesa, è adesso di 39,8 sintomo che, dicono gli esperti, il virus, attraverso i giovani, è rientrato nelle famiglie.

E che il virus stia pericolosamente tornando in cima all’agenda setting di ognuno lo dicono molte cose: a partire dal DL sulle mascherine fino all’ordinanza di Palazzo Donini sulla limitazione agli eventi dinamici, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Intanto a Terni, a causa della positività di tre atleti, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha ufficializzato la sospensione dei Campionati Italiani di Pattinaggio a rotelle corsa su strada che erano in programma appunto a Terni, al ciclopattinodromo Renato Perona dall’8 all’11 ottobre.



