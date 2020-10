Autonomi e partite Iva dell'Umbria alla manifestazione di Roma: "Siamo stremati"

08 ottobre 2020 a

a

a

Le partite Iva dell’Umbria alla manifestazione di protesta che si è svolta, ieri mattina, sotto la sede dell’Inps di Roma. “Stiamo vivendo una situazione estremamente difficile - evidenzia Emanuele Zocco, coordinatore regionale del Movimento Autonomi e Partite Iva - e alto è il rischio di fallimento se l’Inps non cambierà strada. Al presidente Pasquale Tridico che ci ha ricevuti, abbiamo sollecitato il pagamento immediato dei bonus arretrati di 600 euro e 1000 euro e degli assegni di cassa integrazione non ancora erogati. Abbiamo inoltre chiesto la sospensione totale dei versamenti contributivi per tutto il 2020 e per il 2021. Per i primi due punti abbiamo avuto ampie rassicurazioni, sul terzo c’è l’impegno a parlarne con il premier Giuseppe Conte”. Tra le partite Iva umbre ieri in trasferta a Roma c’è anche Mirco Lasorsa, coordinatore del Movimento per il Comune di Assisi e titolare di un agriturismo in zona. E’ lui a raccontare le mille difficoltà che gli Autonomi sono costretti a sopportare in questo periodo di emergenza sanitaria. Una chiusura forzata di quasi quattro mesi “In un anno - evidenzia - siamo riusciti a lavorare a malapena due mesi e mezzo. In questo enorme momento di difficoltà l’accesso al credito è letteralmente impossibile. Nonostante questo, ci sono scadenze da rispettare e tasse da pagare. E’ chiaro che due mesi di bonus, 1200 euro in totale, non possono servire a fronteggiare una situazione così drammatica. Eppure siamo noi che diamo lavoro, noi che produciamo Pil e noi che dovremmo essere aiutati più di altri in un momento tanto drammatico. E quello che ci aspetta è un inverno tragico. In maniera provocatoria, dico che converebbe mettersi da parte e aspettare il reddito di cittadinanza”.

