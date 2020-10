In Umbria fuori dalla scuola è liberi tutti. Assembramenti alla fermata del bus

I ragazzi fuori dalla classe dimenticano le regole della prevenzione

08 ottobre 2020 a

a

a

Assembramenti alla fermata del bus: in gruppo e senza distanziamenti, troppo spesso i ragazzi fuori dalla classe dimenticano le regole di prevenzione. E così anche la mascherina diventa un optional. Alcuni la fanno scivolare sotto il mente, altri la piegano e la mettono in tasca, altri ancora la tengono semplicemente in mano. Il tutto senza curarsi di mantenere le distanze interpersonali. Se dunque, quasi sempre sul bus i regolamenti vengono rispettati, il problema è quello che accade alle fermate.

Mercoledì dopo le 13, alla stazione bus di Fontivegge, a Perugia, tantissimi dei ragazzi in attesa del pullman che li riportasse a casa, sembravano aver dimenticato l’esistenza del Covid. Alla quasi totale assenza di mascherine sommavano baci, abbracci e strette di mano ma anche scambi di sigaretta. Una situazione che viene segnalata anche dagli stessi residenti che sollecitano controlli visto che proprio i giovani, in questa fase, sembrano i principali responsabili del contagio. Inutile chiedere il rispetto di regole rigidissime in classe, evidenziano, quando poi fuori è “liberi tutti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.