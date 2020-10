L'Umbria piange la scomparsa dell'imprenditore Antonio Giorgetti

Alla famiglia il cordoglio dell'amministrazione comunale di Perugia e di Confcommercio

L'Umbria piange Antonio Giorgetti, imprenditore di origini marchigiane ma perugino di adozione che ha rappresentato una figura di eccellenza e di riferimento per l'intera regione. Giorgetti è stato per anni presidente della Confcommercio sia a livello regionale che della provincia di Perugia e ha guidato per oltre un decennio l'Università dei sapori. Cordoglio viene espresso dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi: "Alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e stimato va la vicinanza dell’amministrazione che ne ricorda il grande impegno e il forte legame con la città di Perugia e con il mondo imprenditoriale cittadino", si legge in una nota. Si stringono intorno alla famiglia Giorgetti anche i dirigenti e i dipendenti di Confcommercio Umbria. I funerali giovedì alle 15 nel santuario di Ponte della Pietra.

