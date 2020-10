Terni, tre atleti positivi al Covid. Sospesi i campionati italiani di pattinaggio

07 ottobre 2020 a

L’Asd Euro Sport Club Terni, mercoledì 7 ottobre, ha ricevuto dalla federazione italiana sport rotellistici l’ufficializzazione della sospensione dei campionati italiani di pattinaggio a rotelle-corsa su strada che erano in programma a Terni, al ciclopattinodromo Renato Perona dall’8 all’11 ottobre. Provvedimento reso necessario dalla positività al Covid-19 riscontrata su tre atleti che hanno preso parte a fine settembre ai campionati italiani di maratona e 100 metri a Riccione. C’è grande rammarico da parte dell’organizzazione che aveva messo in campo tutte le forze per la migliore riuscita della manifestazione e anche per la perdita delle numerose presenze nelle strutture alberghiere della città e del territorio. Fermo restando che la salute ha priorità su tutto, la federazione rivolge gli auguri di pronta guarigione agli atleti che hanno contratto il virus con l’auspicio che la manifestazione tricolore si possa svolgere entro il 30 novembre prossimo.

