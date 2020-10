Covid in Umbria, 65 contagi nelle ultime 24 ore. Salgono a 813 gli attualmente positivi

Intanto parte la corsa al vaccino antinfluenzale ma nelle farmacie del territorio non sono ancora arrivate le scorte

Sono 65 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato al 7 ottobre 2020. Salgono quindi a 813 gli attualmente positivi, 2761 le persone in isolamento. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati 218.766 tamponi. Intanto inizia la corsa al vaccino antinfluenzale assicurato, secondo quanto riferito dall'assessore regionale alla sanità, a tutte le categorie a rischio. Non si trova, invece, nelle farmacie del territorio dove ancora non sono arrivate le scorte e dove, se arriveranno, saranno comunque molto limitate. Intanto è operativa la possibilità per i pediatri della regione, di prescrivere direttamente i tamponi in caso di bambini con sintomi lievi.

