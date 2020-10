Umbria, mietitrebbia finisce fuori strada

07 ottobre 2020 a

a

a

I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, coadiuvati dai colleghi del comando provinciale di Arezzo dotati di autogrù, hanno provveduto al recupero di una mietitrebbia finita in un canaletto di scolo delle acque a margine della strada Tiberina 3Bis nel territorio di Montecastelli, nel Comune di Umbertide. L’opera di recupero è stata avviata sin dalla mattinata di mercoledì 7 ottobre e poi è proseguita nel pomeriggio, con la chiusura temporanea del traffico per consentire le operazioni di recupero in massima sicurezza. Cosa che è avvenuto anche se i disagi, seppur contenuti, non sono però mancati.

