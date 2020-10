Terni, cocaina nascosta in auto. Arrestato dalla polizia un uomo di 50 anni

07 ottobre 2020 a

Un altro arresto per droga a Terni da parte della polizia. In manette, martedì 6 ottobre, è finito un 50enne, originario di Grosseto, con precedenti per riciclaggio ed altri reati, che in serata - nel quadro servizi disposti dal questore, d’intesa con il procuratore della Repubblica - è stato fermato per un controllo a bordo della sua autovettura. Al momento del controllo, da sotto il sedile sul lato guida è spuntato un vistoso involucro contenente due confezioni di sostanza bianca, risultata essere cocaina, per oltre 180 grammi. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, in attesa della direttissima. Con quello di martedì 6 ottobre, salgono a 39 gli arresti per droga da parte della squadra mobile ternana, dall’inizio dell’anno, a conferma di una serrata attività repressiva sul fronte della lotta alla droga.

