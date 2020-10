Umbria, controlli sul territorio per prevenire i furti

07 ottobre 2020 a

I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei delitti contro il patrimonio in generale e in particolare dei furti in appartamento. Impegnati i militari delle stazioni di Città di Castello, Citerna e San Giustino. Controlli mirati nelle frazioni collocate a sud di Città di Castello (San Maiano, Cinquemiglia e Promano), l’area intorno a Pistrino, frazione di Citerna, nonché il vasto territorio attorno alle frazioni Selci e Lama di San Giustino, hanno consentito il controllo di 49 auto e l’identificazione di 70 persone, nonché l’effettuazione di accertamenti sui veicoli. Nelle stesse ore, peraltro, i carabinieri della stazione di Trestina con i colleghi del Norm della Compagnia di Città di Castello, hanno portato a termine un’attività di indagine conseguente ad un furto consumato lo scorso mese di agosto iai danni di una signora 82enne del posto. Denunciato un operaio nordafricano.

