Terni, vigili del fuoco in allerta per il maltempo. Albero cade su un'auto

07 ottobre 2020

a

a

Gran lavoro, mercoledì 7 ottobre, per i vigili del fuoco a Terni a causa del maltempo. Numerosi gli interventi effettuati in mattinata in centro, ma anche nei quartieri di Borgo Rivo e Gabelletta. Il nubifragio ha provocato la caduta di alberi e allagamenti di strade e scantinati. Si contano a decine le richieste di interventi arrivate al 115. Disagi anche per il traffico con auto in panne e lunghe file di veicoli sotto la pioggia incessante. Vento e pioggia hanno divelto cartelloni pubblicitari, un gazebo e rami. Un albero sradicato è caduto su un’auto, ma non ci sono feriti. In allerta anche le pattuglie della polizia locale.

