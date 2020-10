Terni, Valeria non molla: "Sono tornata a fare trekking sulle montagne"

La mamma che ha subìto l'amputazione di un braccio e una gamba a seguito di un gravissimo incidente stradale dà a tutti noi lezione di attaccamento e amore per la vita

La vita ha provato a bastonarla più di una volta. L’ultima delle quali – 14 mesi fa – in maniera che solo Dio ha voluto non fosse quella decisiva, quando è finita in coma per un gravissimo incidente stradale, dopo aver subito l’amputazione di un braccio e di una gamba. Incidente che invece è costato la vita al suo compagno, Paolo, di ritorno da una gita al mare.

Valeria Masala, forse senza neanche rendersene conto, in quel letto di rianimazione dell’ospedale di Foligno, prima del trasferimento a Terni, ha combattuto per restare attaccata alla vita e ai suoi due figli, che sono già grandi ma mai abbastanza da dover subire la condanna di perdere la presenza e l’amore della propria madre.

Oggi Valeria si sta calando a poco a poco nella sua nuova dimensione di donna che dimostra un giorno dietro l’altro a se stessa, prima che al resto del mondo, che non si deve mai mollare, che la vita è comunque un dono che va amato e gestito indipendentemente dalle possibilità che la vita stessa ti dà. E che migliorare è sempre possibile, tutto dipende da che punto di vista si vedono le cose.

“Ricevo tanti complimenti per la mia forza e la mia determinazione – racconta Valeria davanti a un caffè, da lei stessa preparato, nella sua nuova casa dove non ci sono più barriere architettoniche – ma non voglio apparire una superdonna, tutt’altro. Anch’io ho i miei momenti di sconforto, come ogni essere umano, specie quando penso a quello che sarebbe potuto essere con Paolo e che invece non potrà essere più. Poi però vado avanti, ritrovo la forza e la voglia di rimettermi in gioco, di fare e progettare le cose”.

Valeria ha dovuto ovviamente lasciare il suo lavoro in un grande centro commerciale, con la protesi può uscire e muoversi ma deve avere sempre qualcuno che la supporti. “Per togliere e mettere la protesi alla gamba ho comunque bisogno di aiuto – spiega – non riuscendo a farcela da sola, con una sola mano. Debbo dire che la gara di solidarietà nei miei confronti è stata da subito eccezionale, ho tanta gente che mi aiuta in maniera oltretutto veramente disinteressata. Ma non è che possa decidere autonomamente di alzarmi, vestirmi e uscire. E questo un po’ mi pesa”.

Questa estate, però, ha deciso di misurarsi con una nuova sfida: tornare a praticare l’hobby che più la entusiasmava e che aveva iniziato a condividere anche con Paolo, ovvero il trekking sulle amate montagne.

“Avevo una terribile voglia di tornare a respirare quell’aria – rivela – così ho dapprima fatto qualche prova in brevi sentieri ai prati di Stroncone e a Sant’Erasmo. Parliamo di pochi metri, ma è stato importante. Poi una mia amica mi ha proposto di trascorrere un weekend in Abruzzo. E così è nata la sfida di percorrere un tratto delle gole di Fara San Martino”. E sulla Majella Valeria si è inerpicata sul sentiero che attraversa la gola. Non proprio… una passeggiata. “Avrò percorso 300 metri – dice ridendo – un percorso che, in condizioni normali, avrei fatto veramente a occhi chiusi. Piano piano, aiutandomi con un bastoncino, sono salita. Alla fine ero stremata, ma non puoi capire quanto felice”.

Sul mercato esistono anche protesi per fare trekking, ovviamente di tecnologia avanzatissima e quindi dai costi esorbitanti. Valeria intanto è in attesa di una nuova protesi “normale”, che dovrebbe consentire una funzionalità più agile. “Non avere il ginocchio è un grosso problema – conclude – anche se le protesi di ora sono molto più evolute di un tempo. Ma comunque non demordo, per il trekking ricomincerò ad allenarmi, puntando ovviamente a situazioni compatibili con le mie possibilità attuali”. Possibilità che stai dimostrando essere illimitate, ben più di quanto tu stessa pensi, cara Valeria Masala.

