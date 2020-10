Terni, prestito a tasso di usura e traffico di droga: condannato quarantottenne

Sei anni e otto mesi e 23 mila euro di multa per un romano, accusato di aver preteso da un ternano 6 mila euro dei 3 mila ottenuti all'inizio

07 ottobre 2020

a

a

Le accuse erano quelle di usura e traffico di droga ed è arrivata la condanna a sei anni ed otto mesi di reclusione, oltre a 23 mila euro di multa, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento dei danni da stabilire in sede civile.

Ad emettere la sentenza il tribunale di Terni - gip Dorita Fratini, con la formula del rito abbreviato - nei confronti del 48enne romano (R.V. le sue iniziali) arrestato nel febbraio 2020 dalla squadra mobile della questura di Terni insieme ad un ternano di 31 anni (C.F.) per usura nei confronti di un 54enne di Terni. Il 48enne era stato anche trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina, hashish e materiale per confezionare le dosi da spacciare.

Il 54enne vittima di usura aveva raccontato tutto agli inquirenti dopo che le richieste di denaro avevano visto raddoppiare - da 3 mila a 6 mila euro - il prestito iniziale, contratto per fare fronte alle spese per il funerale della propria madre. Circa la condanna di R.V., che verrà certamente impugnata in appello, due anni di reclusione e 5 mila euro di multa sono relativi al reato di usura, mentre la restante parte - quattro anni e otto mesi e 18 mila euro di multa - riguardano la detenzione della droga a fini di spaccio. Nel processo, la vittima dell'usura era assistita dagli avvocati Bruno Capaldini e Francesco Allegretti.

