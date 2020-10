Covid in Umbria, stretta anche sullo sport

Il Comitato operativo regionale sconsiglia deroghe per eventi dinamici e sportivi.

Il Cor (Comitato operativo regionale) sconsiglia deroghe per eventi dinamici e sportivi. “Nel prendere atto dell’ultimo parere espresso dal Comitato tecnico scientifico - si legge in una nota - il Cor umbro ritiene che al momento siano sconsigliabili sia lo svolgimento di eventi dinamici, da normare attraverso adeguata ordinanza, che le deroghe alle attuali norme che regolano gli eventi sportivi. Ciò per assicurare, quanto più possibile, il contenimento del virus in una regione dove, nonostante un incremento dei casi, il sistema sanitario sta sostenendo e affrontando con efficienza l’evolversi della situazione”. Il bollettino di martedì 6 ottobre parlava di ulteriori 62 nuovi contagi in Umbria.



