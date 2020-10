Covid, l'Umbria si prepara alla seconda ondata

Velocizzate le procedure per il tampone a studenti con lievi sintomi

Ogni giorno i dati sembrano certificare una sola cosa: il virus sta riprendendo vigore. Anche nella giornata di martedì, a fronte di un numero molto elevato di tamponi, la bellezza di 2.622 sono emersi 62 nuovi casi di contagio. Il che, sottratti i 20 guariti di martedì, porta l’asticella degli attualmente positivi a 753. L’altro problema, oltre alla crescita continua dei contagi, riguarda i ricoveri. Anche martedì ne sono stati registrati tre in più: al momento sono in 50, divisi tra Perugia, Terni e Città di Castello. In 5 sono in terapia intensiva. A Marsciano l’amministrazione comunale ha ufficializzato tre nuovi contagiati che fanno salire a sei il numero dei positivi e a trentacinque quello delle persone messe in quarantena. A fronte di questa marea che sembra destinata a salire, anche a causa dei contagi dovuti alla riapertura delle scuole (l’età media dei contagiati si è notevolmente abbassata), la Regione sta adottando ulteriori strategie.

Anche per far fronte a queste emergenze, il commissario anti-Covid, Antonio Onnis, ha incontrato lunedì i rappresentanti dei medici di base e dei pediatri dell’Umbria per snellire le procedure di richiesta del tampone. Nell’eventualità di un bambino con sintomi riconducibili al virus la procedura adesso è diretta. “Nel corso del vertice è stata confermata la possibilità di una richiesta da parte dello stesso pediatra del tampone tramite portale ed è stato assicurato un potenziamento delle stazioni drive - evidenzia Gianni Di Stefano, presidente regionale della Federazione nazionale medici pediatri - Già da martedì possiamo prescrivere direttamente il tampone senza passare per il Dipartimento di prevenzione”. In occasione dello stesso incontro, è stato annunciato l’arrivo immediato di 5.000 kit per test antigenici e altri 85.000 entro fine anno.

