Foligno, si schianta con la moto contro un'auto: giovane finisce in ospedale

Spaventoso incidente stradale, nel primo pomeriggio di martedì 6 ottobre, in via Fratelli Bandiera, a Foligno, proprio davanti l’Ite Feliciano Scarpellini. Con un giovane a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, è finito contro una vettura che giungeva sul fronte opposto. Un impatto violento, che un primo tempo ha fatto temere il peggio per il centauro, che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Giovanni Battista. Le sue condizioni, per fortuna, non sono state ritenute gravi dai medici. Anche se alcune lesioni riscontrate ad una gamba lo costringeranno a qualche giorno di ospedale. Sul posto un’ambulanza del 118 e una gazzella dei carabinieri che hanno provveduto a rilevare il sinistro e a gestire il traffico. Il fatto è avvenuto intorno alle 14. Via Fratelli Bandiera è una delle strade più trafficate della città, poiché è di fatto una via di collegamento con il centro storico, e si snoda nei pressi del polo scolastico folignate. Un incidente che ricorda quello avvenuto una decina di giorni fa proprio all'incrocio tra la centralissima via Gramsci e via Palestro. In quella circostanza rimasero leggermente feriti due automobilisti.



