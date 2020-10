Spaccio di droga a Fontivegge: sei ai domiciliari, sotto sequestro marijuana e cocaina

06 ottobre 2020 a

Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza nell'ambito dell'operazione Beautiful eye che ha portato al sequestro di 2.3 chili di marijuana e 90 grammi di cocaina. L'indagine è stata portata avanti dal Gruppo Operativo Antidroga del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia e diretta dalla locale Procura della Repubblica e ha permesso di individuare i componenti di un gruppo criminale che si approvvigionava della droga, anche per ingenti quantitativi, da connazionali stanziati principalmente nel Lazio. Secondo quanto ricostruito il gruppo operava soprattutto nel quartiere di Fontivegge dove, anche nel periodo del lockdown, gestiva il commercio di droga. I sei tratti in arresto, in flagranza di reato, sono i corrieri che avevano raggiunto la città di Perugia utilizzando linee pubbliche (treni ed autobus). Si tratta di umbri originari della Nigeria ora ai domiciliari.

